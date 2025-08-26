Veja ameaças que homem preso em Olinda escreveu em ameaça a psicóloga que aparece em vídeo de Felca

A investigação começou após uma psicóloga, que participou de um vídeo do youtuber Felca, passar a receber ameaças de morte por e-mail e WhatsApp

Cayo Lucas Rodrigues dos Santos (Reprodução)

Preso em Olinda, no Grande Recife, na segunda-feira (25), Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, suspeito de ameaçar Felipe Bressanim Pereira (Felca), seria um dos líderes de uma organização criminosa digital chamada “Country” e teria enviado, também, ameaças à especialista em psicologia infantil que participou do vídeo do youtuber sobre “adultização” de crianças e adolescentes.

A prisão de Cayo Lucas foi realizada pela Polícia Civil de São Paulo. De acordo com a investigação, conduzida pelo Núcleo de Observação de Análise Digital (NOAD), da Secretaria de Segurança Pública (SPP) paulista, a organização criminosa liderada por ele atua no Telegram e no Discord, e está envolvida em uma série de crimes.

O Diario de Pernambuco teve acesso à íntegra do relatório da Polícia Civil paulista, responsável por pedir a prisão do suspeito. A defesa do suspeito não foi localizada.

Uma das ameaças atribuídas a Cayo Lucas, que usaria o codinome “Lucifage”, foi enviada à psicóloga no dia 14 de agosto, pelo WhatsApp. Segundo a investigação, “f4LLEN” era o outro pseudônimo utilizado pelo suspeito.

A transcrição do texto é a seguinte: “Você tem até 23:00 para apagar o seu perfil do Instagram e cortas os laços com o felca. A country vai atrás de TODA a sua família. Sua vadia asquerosa. Está achando que é quem? vou te destruir, vou torcer o teu pescoço e beber teu sangue. Abraços do lucifage (sic)”.

Cinco dias antes, a vítima havia recebido ameaças de morte e de estupro, via e-mail, que motivaram a registrar um boletim de ocorrência. A mensagem foi encaminhada por “Roberto Country”, pseudônimo atribuído a outro suspeito. O autor, que já foi identificado no inquérito, tem 17 anos e mora em Alagoas.

“Você vai morrer sua vagabunda do caralho. Você mexeu em um ninho de abelhas, vamos matar você e a sua família se o Felipe Bressanim Pereira não apagar o vídeo. Você desferir múltiplos golpes de faca na traqueia da sua mãe [cita o nome e o CPF dela] e após isso vou [ameaça de estupro]. Vou torcer seu pescoço e beber o seu sangue. Nos aguarde: country” (sic)”, diz o texto.

Segundo a investigação, a organização criminosa “Country” atuaria ainda com exploração de crianças e adolescentes, com produção, venda e compartilhamento de pornografia. Em outro braço de ação, os criminosos também atacavam sites de governo e ofereciam “serviços” com documentos falsos – como elaboração de mandados de prisão, multas de trânsito e até criação de dívida fraudulenta no Serasa.