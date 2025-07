Morre o comunicador Arijaldo Carvalho, aos 71 anos, em Caruaru

Comunicador Arijaldo Carvalho (Rerodução/Redes Sociais)

O comunicador Arijaldo Carvalho faleceu na manhã desta terça-feira (29), aos 71 anos, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, onde estava internado. Natural de Vitória de Santo Antão, ele vivia há alguns anos em Caruaru, onde seguia em atividade na área da comunicação.

Arijaldo construiu uma vida no jornalismo pernambucano. Fundador da Revista Movimento, publicação dedicada à cultura e aos temas sociais da região. Ele atuou em veículos de grande relevância, como o Diario de Pernambuco, Rádio Vitória FM, além de ter integrado a Rede Som Zoom Sat.

A família ainda não divulgou informações sobre o velório e o sepultamento.

Por meio de nota a governadora Raquel Lyra (PSD) se manifestou sobre a morte do comunicador.

"Foi com pesar que recebi a notícia do falecimento do comunicador e empresário Arijaldo Carvalho, nesta terça-feira (29). À sua família e amigos, a minha solidariedade neste momento de despedida", disse.