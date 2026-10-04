Ex-vereador de Paulista é detido durante ocorrência eleitoral na Mirueira

Com ele, foram apreendidos materiais de campanha, além de aproximadamente R$ 7 mil reais em espécie

Com o homem foi encontrado material de campanha e dinheiro (Foto: Divulgação/PCPE)

Um ex-vereador do município de Paulista, conhecido como Nildo Soldado, foi detido pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paulista, neste domingo (4), durante uma ocorrência no bairro da Mirueira.

De acordo com as informações iniciais, o homem foi abordado sob suspeita de prática de boca de urna. Com ele, foram apreendidos materiais de campanha, além de aproximadamente R$ 7 mil reais em espécie.

O homem foi conduzido juntamente com o material apreendido e o dinheiro para a Delegacia de Polícia Civil de Paulista, onde o caso ficou à disposição das autoridades competentes para adoção das medidas cabíveis.



