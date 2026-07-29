Novo nome surge na procura pela vice de Flávio Bolsonaro
Candidato do PL mantém aposta em mulheres, mas já considera o coordenador da campanha para a vaga
Publicado: 29/07/2026 às 09:09
Flávio Bolsonaro após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na sede da PF em Brasília (EVARISTO SA / AFP)
Um novo nome passou a ser cogitado para a vaga de vice na chapa de Flávio Bolsonaro: o senador potiguar Rogério Marinho, coordenador da campanha presidencial.
Aos 62 anos, Marinho é economista. Passou por PSB e PSDB antes de se filiar ao PL, em 2021. Foi vereador em Natal e deputado federal. No governo Jair Bolsonaro, teve papel central na articulação da reforma da Previdência. Depois, assumiu o comando do Ministério do Desenvolvimento Regional.
Flávio sempre afirmou que gostaria de ter uma mulher como candidata a vice. O presidenciável não desistiu de alianças para ter Tereza Cristina (PP) ou Daniella Marques (Republicanos), mas já não descarta uma composição com Rogério Marinho.
A definição da chapa terá de ser feita até 5 de agosto.
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