Novo nome surge na procura pela vice de Flávio Bolsonaro

Candidato do PL mantém aposta em mulheres, mas já considera o coordenador da campanha para a vaga

Flávio Bolsonaro após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na sede da PF em Brasília (EVARISTO SA / AFP)

Um novo nome passou a ser cogitado para a vaga de vice na chapa de Flávio Bolsonaro: o senador potiguar Rogério Marinho, coordenador da campanha presidencial.

Aos 62 anos, Marinho é economista. Passou por PSB e PSDB antes de se filiar ao PL, em 2021. Foi vereador em Natal e deputado federal. No governo Jair Bolsonaro, teve papel central na articulação da reforma da Previdência. Depois, assumiu o comando do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Flávio sempre afirmou que gostaria de ter uma mulher como candidata a vice. O presidenciável não desistiu de alianças para ter Tereza Cristina (PP) ou Daniella Marques (Republicanos), mas já não descarta uma composição com Rogério Marinho.

A definição da chapa terá de ser feita até 5 de agosto.