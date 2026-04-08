Bruno França será novo presidente do Ceasa, anuncia Governo

Na gestão do Estado, Bruno foi secretário executivo de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca

Governadora Raquel Lyra e Bruno França (Foto: Divulgação)

O governo de Raquel Lyra anunciou, nesta quarta (8), Bruno França, ex-vice-presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), como o novo presidente do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE).

No governo do estado, Bruno foi secretário executivo de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca; assessor especial da Casa Civil e vice-presidente do IPA.

"Gostaria de agradecer à governadora Raquel Lyra pela confiança dada a mim nessa nova missão. Certamente faremos uma gestão olhando para o futuro da Central de Abastecimento de Pernambuco", disse Bruno França.



França se junta à Wagner Augusto de Godoy Maciel, presidente do Porto do Recife e Thiago Ângelus Conceição Brandão, presidente do Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (Lafepe), nomes indicados pelo União Brasil, aos cargos que antes eram ocupados por nomes indicados pelo presidente estadual do Partido Progressistas (PP) o deputado Eduardo da Fonte.

A chefe do Executivo exonerou os três indicados pelo PP em represálias à legenda após Dudu não descartar as tratativas de apoio com o prefeito do Recife e pré-candidato ao governo, João Campos (PSB), oponente de Raquel.

"Bruno está no governo desde o início da nossa gestão e tenho certeza que ele será muito bem-sucedido nessa nova missão. Desejo sorte na sua trajetória à frente do Ceasa, esse centro comercial tão importante não apenas para Pernambuco, mas para todo o Nordeste. Agradeço a Bruno Rodrigues, antecessor de França, pelos serviços prestados ao Ceasa e ao Estado", disse a governadora.

Currículo

De Caruaru, Bruno tem formação em Gestão de Recursos Humanos e tem experiência na prefeitura da cidade, como diretor administrativo, secretário executivo de Serviços Públicos, secretário de Serviços Públicos, secretário de Desenvolvimento Rural e presidente da Central de Abastecimento (Ceaca).