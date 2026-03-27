CPMI do INSS: relatório propõe indiciamento de Lulinha

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS (Geraldo Magela/Agência Senado)

A proposta de relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pede o indiciamento de mais de 200 pessoas, incluindo Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto está sendo apresentado pelo deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), nesta sexta-feira (27).



