João Campos quer antecipar até março a chapa da Frente Popular

João Campos (PSB) (Foto: Reprodução/CNN)

Presidente nacional do PSB, João Campos estabeleceu, nesta terça-feira (27), o mês de março para definir as candidaturas da Frente Popular de Pernambuco. O prazo para renunciar ao cargo de prefeito do Recife é 4 de abril, mas ele pretende antecipar os acordos com os partidos e pré-candidatos aliados. A declaração foi dada durante entrevista à CNN. Campos também admitiu que há conversas com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para ela sair do MDB e se filiar à sigla socialista.

“Estou muito animado com esse ano no cenário eleitoral, não só no Estado de Pernambuco, mas também no Brasil. Eu hoje presido nacionalmente o PSB e nós já declaramos apoio à reeleição do presidente Lula. Temos o vice-presidente Geraldo Alckmin ao seu lado, que tem feito um grande trabalho na vice-presidência e também no Ministério do Desenvolvimento, e eu reafirmo que a gente está muito animado com o cenário”, disse João, tratar das articulações para manter o correligionário na vice.

Quanto à sua candidatura a governador, Campos foi enfático ao afirmar que, “aqui no Estado, nós temos a Frente Popular de Pernambuco que deve apresentar, até o mês de março, as candidaturas ao Governo e ao Senado, no âmbito estadual“, adiantou.

Líder em todas as pesquisas de intenção de votos, o prefeito do Recife se mostra otimista com os apoios que vem recebendo. “Fico feliz pelo reconhecimento apontado nas pesquisas em relação ao meu nome, mesmo antes de qualquer movimento ou anúncio de candidatura”, assinalou.

“É importante também essa relação com o presidente Lula, uma relação que não é circunstancial ou eleitoral. Mas repito, o principal partido a apoiar o presidente na sua eleição em 2022 foi o PSB, tanto é que teve a vice-presidência e a gente está diante de uma construção de País, não apenas de uma conveniência eleitoral“, acrescentou.

MINISTRA

João Campos admitiu o interesse do PSB em receber a ministra Simone Tebet e que esse assunto já está em curso. “Tem preparo, seriedade e uma postura decente na política”, comentou. “O nosso partido em São Paulo é presidido pelo Márcio França e na capital pela deputada Tabata Amaral. Os dois têm tratado desse assunto e têm me reportado essa condução”, acrescentou o dirigente do PSB.