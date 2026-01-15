Lula deve vir a Pernambuco no Carnaval 2026

Presidente Lula deve cumprir agenda no carnaval ((Foto: Ricardo Stuckert / PR))

O ministro dos Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, confirmou nesta quinta-feira (15), durante visita de monitoramento às obras do terminal intermodal do Aeroporto Internacional do Recife, que o presidente Lula está avaliando a possibilidade de cumprir agenda no carnaval em Pernambuco, na Bahia e no Rio de Janeiro. Segundo o ministro, está nos planos de Lula para reeleição, na corrida presidencial em 2026, a estratégia de dialogar também com os partidos do centro.

O ministro não detalhou datas sobre a possível agenda do presidente no Brasil, mas adiantou que ele deve participar do carnaval no Rio de Janeiro no domingo de carnaval, já que receberá uma homenagem à sua história por uma escola de samba carioca.

De acordo com Silvio, a estratégia do presidente Lula para a reeleição ao longo dos próximos três meses, é tentar unir parte da sociedade brasileira, além de abrir diálogo com partidos do centro brasileiro. “Além de consolidar seu campo político, ele está querendo ampliar o diálogo com o PSD, com a Federação, com o Republicanos e com o MDB, com outros partidos para que a gente possa chegar fortalecido no projeto de reeleição”, disse.