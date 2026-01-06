Bolsonaro é levado para hospital após cair e bater cabeça em cela

Michelle Bolsonaro informou aos seus seguidores na manhã desta terça-feira (6) que Jair Bolsonaro sofreu um acidente em sua cela, na Superintendência da Polícia Federal, durante madrugada

Além de Bolsonaro, essa medida atinge Augusto Heleno, Paulo Sérgio e Almir Garnier e Braga Netto (Foto: Sergio Lima / AFP)

Jair Bolsonaro sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) leve na manhã desta terça-feira (6) após uma queda. "Estamos indo para o hospital. Pedimos que orem por ele", publicou Michelle em sua conta oficial do Instagram.

O quadro tem recuperação do estado mental normal em até 24 horas. Segundo Birolini, Bolsonaro passará por exames para avaliação do quadro.

"Em vista da situação em que ele se encontra, quedas com traumatismos são uma de nossas maiores preocupações. Já havíamos alertado sobre esse risco", afirmou o médico Cláudio Birolini.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou aos seus seguidores na manhã desta terça-feira (6) que o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sofreu um acidente em sua cela, na Superintendência da Polícia Federal, durante madrugada. Segundo o story do Michelle em seu perfil oficial no Instagram, ele “teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel”.

A atual presidente do PL Mulher esclareceu, ainda, que o ex-presidente só recebeu atendimento quando a cela foi aberta para a visita dela.

Demais problemas de saúde

Jair Bolsonaro está preso na superintendência da Polícia Federal em Brasília desde 22 novembro do último ano, condenado por 27 anos por participação na trama golpista. Ele deixou a sede por alguns dias, do dia 24 ao dia 1 de janeiro, com a autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para a realização de procedimentos médicos. O ministro autorizou, ainda, que Michelle Bolsonaro acompanhasse Jair no hospital DF Star, também em Brasília, onde a cirurgia e a internação ocorreram.