Poderes rejeitados

Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A nova pesquisa divulgada pelo Instituto Genial/Quaest mostrou o quanto os brasileiros estão descrentes e divididos em relação aos três poderes. Levantamentos dos mais variados institutos sempre mostram que a maioria dos entrevistados reprova o Governo Lula e a forma como o petista administra o País. A reprovação sempre aparece acima de 50%, embora tenha caído em virtude dos posicionamentos de Lula (PT) contra o tarifaço determinado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, nos produtos brasileiros. Mas a avaliação negativa se estende ao Congresso Nacional, que é reprovado por 51%, enquanto 42% aprovam. A atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) também é desaprovada por 48%, enquanto 41% aprovam. A pesquisa Genial/Quaest vem a público em meio à turbulência provocada pelo tarifaço norteamericano, junto com a defesa de Donald Trump a Jair Bolsonaro (PL) e as decisões do STF contra o ex-pres Ester Marques idente. Evidentemente, que essa percepção negativa sobre as atividades do Legislativo e do Judiciário não é de agora. Os parlamentares, na sua maioria, vivem dando motivos para terem o trabalho questionado. Assim como parte dos ministros do Supremo, que se comporta mais como políticos do que magistrados. Houve um tempo em que não se questionava qualquer decisão do STF. Somado a isso, tem a polarização política que cada vez piora. E aí se deixam de lado as avaliações racionais.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Raquel: mudança de paradigma

A governadora Raquel Lyra (PSD) diz que 30% dos artistas contratados pelo Estado para as festas juninas já receberam os cachês e até a metade de agosto tudo será quitado. “Isso é uma mudança de paradigma. O Governo do Estado, no passado, por muitas vezes passava um ano, dois anos para pagar os seus artistas”, enfatizou.

História se repete

A direita reclamou na época em que Dilma Rousseff era presidente porque deixou pronta a nomeação de Lula como ministro para evitar a prisão dele. Agora, a mesma direita cogita que Eduardo Bolsonaro (PL) seja secretário estadual para trabalhar nos EUA e não perder o mandato.

Primeira grande entrega

O prefeito Diego Cabral (Republicanos) comemorou a sua primeira grande entrega em Camaragibe. Quando assumiu o mandato, prometeu pavimentar a Rua Santa Luzia. Segundo Diego, foi um investimento alto, na casa de R$ 1 milhão. Outras 26 ruas estão em obras.

Jaboatão prepara PPA e LOA

Em Jaboatão, a Prefeitura está preparando o Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, ouvindo representantes da gestão municipal. Ontem teve mais uma etapa e outra está marcada para agosto, quando será concluída a estrutura programática do PPA e da LOA. O prefeito Mano Medeiros (PL) diz que o PPA é fundamental para planejar os programas e projetos.