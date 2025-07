De volta pra casa: Sport anuncia retorno de Daniel Paulista como novo técnico

Ídolo da torcida rubro-negra, treinador Daniel Paulista retorna à Ilha do Retiro para sua terceira passagem à frente do Leão da Praça da Bandeira

O Sport oficializou neste sábado (7) a contratação de Daniel Paulista como novo treinador. Aos 43 anos, o técnico retorna ao clube para sua terceira passagem no comando e assinou contrato até o final da temporada de 2025. O comadante chega com a missão de salvar o Leão do rebaixamento.





[SAIBAMAIS]Com passagens marcantes como jogador e técnico, Daniel é um velho conhecido da torcida rubro-negra. Como atleta, defendeu as cores do Sport entre 2008 e 2011, período em que conquistou o título da Copa do Brasil de 2008 e os Campeonatos Pernambucanos de 2009 e 2011, entrando para a história do clube.





Já como treinador, esteve à frente do Leão em 2016 e 2017, contribuindo diretamente para a permanência da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, retorna ao Recife após cinco anos, motivado a reescrever uma nova etapa com o clube.





“Estou muito feliz em mais uma vez poder vestir a camisa do Sport. Temos obstáculos e desafios pela frente, mas o Sport já provou que pode superar qualquer um. É uma honra enorme para mim estar novamente com o manto sagrado”, afirmou o técnico.





Daniel Paulista chega acompanhado do auxiliar técnico Eudes Pedro e do preparador físico Rodolfo Mancha, que integrarão a nova comissão técnica do clube. A diretoria espera que a experiência e o conhecimento do treinador sobre o ambiente rubro-negro sejam fatores decisivos para a recuperação da equipe na Série A.