No Sport, Daniel Paulista avalia mercado da Série B e do exterior para a próxima janela de transferências

Treinador destaca que contratações serão feitas com base nas necessidades do elenco

Com a próxima janela de transferências se aproximando, entre os dias 10 de julho e 2 de setembro, o Sport terá que se movimentar para reforçar o elenco. Após deixar passar a última janela, que ficou aberta entre 2 e 10 de junho, o Leão da Ilha agora trabalha com mais tempo e sob nova comissão técnica para buscar nomes que possam ajudar na reconstrução da equipe na temporada. Com a próxima janela de transferências se aproximando, entre os dias 10 de julho e 2 de setembro, o Sport terá que se movimentar para reforçar o elenco. Após deixar passar a última janela, que ficou aberta entre 2 e 10 de junho, o Leão da Ilha agora trabalha com mais tempo e sob nova comissão técnica para buscar nomes que possam ajudar na reconstrução da equipe na temporada.





[SAIBAMAIS]A chegada do técnico Daniel Paulista, oficializada nesta semana, marca o início de um novo ciclo para o clube rubro-negro. E, dessa vez, o treinador estará diretamente envolvido nas escolhas do mercado, buscando atletas que se encaixem em seu modelo de jogo e nas necessidades identificadas no elenco atual. A reapresentação do grupo de atletas nesta sexta-feira (13) servirá para o comandante ter as primeiras impressões do elenco que tem em mãos na hora de observar o mercado.





Durante sua apresentação, Daniel destacou que o Sport não terá pressa na hora de fechar com novas peças, mas com uma análise criteriosa, optando por contratações que realmente agreguem valor técnico ao time que o treinador pretende colocar em campo.





"Eu acho que nós temos que ter é uma leitura de características pelo que temos de necessidade, não contratar simplesmente por contratar justificando alguma situação. Nós temos que trazer atletas que venham a suprir uma necessidade do elenco e é em cima disso que nós vamos trabalhar", afirmou o treinador.

OUTROS MERCADOS

Daniel Paulista também apontou que o radar do Sport não está aberto apenas ao Brasileirão, e sim para diferentes mercados. A Série B, onde comandou recentemente o Remo, pode ser um dos alvos. No entanto, ele não limita suas opções ao futebol nacional, indicando que nomes nos campeonatos internacionais também serão considerados.





"Claro que o mercado da Série B é um em que temos que ter atenção, porque nesse momento tem bons jogadores, há uma possibilidade quanto a isso, mas não é porque eu venho de um trabalho na Série B que nós vamos olhar só para esse mercado. Acho que o leque tem que ser aberto a outras situações, tanto o mercado da Série B quanto a Série A, atletas que não estão sendo utilizados em outras equipes e que atendam às necessidades também possam ser consultados", explicou.





"Mercados de fora do país que possam trazer atletas como um esquecido que está querendo uma oportunidade para voltar, mas tem que ser um que venha para cumprir a necessidade do clube, de reabilitação, reconstrução, fazer um clube diferente e uma arrancada, do que o Sport pode proporcionar com grandes resultados. É um clube imenso que pode dar uma repercussão astronômica", completou.