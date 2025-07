Com DNA rubro-negro, Daniel Paulista retorna ao Sport com confiança em reação na Série A

Novo comandante, velho conhecido. Daniel Paulista está de volta ao comando técnico do Sport com uma missão clara: evitar o rebaixamento do Leão da Ilha na Série A do Campeonato Brasileiro. Apresentado oficialmente, o treinador destacou que encara o retorno como uma volta para casa e afirmou estar pronto para enfrentar os desafios do momento atual da equipe rubro-negra. Novo comandante, velho conhecido. Daniel Paulista está de volta ao comando técnico do Sport com uma missão clara: evitar o rebaixamento do Leão da Ilha na Série A do Campeonato Brasileiro. Apresentado oficialmente, o treinador destacou que encara o retorno como uma volta para casa e afirmou estar pronto para enfrentar os desafios do momento atual da equipe rubro-negra.





[SAIBAMAIS]“É um prazer voltar ao clube. Isso não é um recomeço, estou voltando para casa, para um lugar onde me sinto muito bem”, afirmou Daniel. Apesar do cenário desafiador, o treinador destacou que prefere enxergar o lado positivo da situação. “Temos ainda 27 jogos pela frente. Temos tempo para treinar e preparar a equipe com o DNA do Sport, que representa o torcedor dentro de campo. O resultado a gente nem sempre consegue controlar, mas a identidade precisa estar presente.”





Daniel Paulista também falou sobre o elenco atual e garantiu que já está trabalhando na avaliação dos jogadores. No entanto, ressaltou que ainda é cedo para um diagnóstico definitivo. “Cheguei ontem a Recife. Desde o acerto, já venho trabalhando e conversando sobre o elenco, mas ainda é um diagnóstico preliminar. Identificamos que precisamos mudar algumas coisas, principalmente no aspecto das características dos atletas”, avaliou.





O treinador ainda sinalizou que, embora o elenco possa não ter sido montado da forma mais adequada na sua visão, vai trabalhar com as peças que tem. “Acredito que o jogador é moldável, de acordo com o estilo de jogo que você propõe. Vamos ajustar o que for necessário”, acrescentou.

DE VOLTA À CASA

Daniel Paulista inicia sua quarta passagem como técnico do Leão com a missão de recolocar o time no caminho das vitórias e evitar o rebaixamento para a Série B. A primeira vez que salvou o Sport da queda para a Série B foi em 2016, quando assumiu nas partidas finais e conseguiu levar o time à Copa Sul-Americana. Logo após, retornou ao cargo de auxiliar e, novamente, assumiu como técnico nas últimas partidas do Brasileirão de 2017, deixando o Leão na primeira divisão, na 15ª colocação. A terceira passagem pelo clube foi em 2020, quando, após apenas cinco jogos na Série A, foi substituído por Jair Ventura.