Com a seleção francesa já garantida, videocast analisa o peso do duelo europeu entre belgas e espanhóis, além dos embates decisivos do fim de semana.

Quem para a França de Mbappé? O duelo Kane x Haaland e o futuro do Brasil | Diario da Copa. (Fotos: ODD ANDERSEN/AFP)

Com a França já classificada para a semifinal após superar Marrocos, Bélgica e Espanha medem forças nesta sexta-feira (10) para definir quem será o adversário dos franceses na próxima fase da Copa do Mundo.

O chaveamento também reserva um duelo de artilheiros no sábado (11): Harry Kane e Erling Haaland decidem o futuro de Inglaterra e Noruega. O vencedor deste confronto encara quem passar do embate final das quartas, disputado entre a Argentina de Lionel Messi e a Suíça.

O videocast Diario da Copa desta sexta-feira (10) destrincha todos os confrontos decisivos do fim de semana, projeta a disputa particular entre Kane e Haaland e avalia as chances da seleção argentina.



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