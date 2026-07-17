Argentina x Espanha: quem é o favorito na final da Copa do Mundo de 2026? | Diario da Copa #15
Videocast do Diario da Copa analisa a final do Mundial entre Argentina e Espanha e detalha o reencontro histórico em campo de Lionel Messi e Lamine Yamal
Publicado: 17/07/2026 às 09:03
Argentina x Espanha: quem é o favorito na final da Copa do Mundo de 2026| Diario da Copa #15 (Fotos: Joan Monfort | ROBERTO SCHMIDT / AFP | Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Argentina e Espanha se enfrentam neste domingo (19) para definir o campeão da Copa do Mundo de 2026.
Após a vitória de virada da seleção de Lionel Messi sobre a Inglaterra, a bancada do Videocast Diario da Copa analisa, nesta sexta-feira (17), a partir das 10h, quem chega como favorito para a decisão.
A Albiceleste superou os ingleses com um gol aos 47 minutos do segundo tempo, garantindo vaga em sua segunda final consecutiva após a conquista do troféu em 2022.
No debate, os participantes conversam sobre a postura de Thomas Tuchel, que fez substituições defensivas na equipe dos Three Lions.
Agora, Messi enfrenta Lamine Yamal 19 anos após o registro fotográfico em que o argentino deu um banho no espanhol, quando ele tinha apenas alguns meses de vida. Mas quem chega com mais força para se sagrar campeão do mundo?
Em pauta, o programa também conversa sobre a disputa do 3º lugar entre Inglaterra e França, a eleição do 'Cara da Copa' e os bastidores da reta final do torneio.
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Como acompanhar
Os episódios do Diario da Copa vão ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 10h, trazendo análises táticas, a cobertura dos bastidores e o balanço dos resultados da Copa do Mundo de 2026.