Classificação dramática da Argentina mascara falhas defensivas no primeiro tempo e gera revolta do adversário com acusações contra a arbitragem.

Quartas de final definidas: a virada dramática da Argentina, a dancinha de Lukaku e o caminho do Brasil para 2030 | Diario da Copa #11 (Fotos: Jewel SAMAD / AFP | Odd ANDERSEN / AFP )

As quartas de final da Copa do Mundo estão definidas. Com apenas oito seleções restando na disputa, o momento decisivo para conhecer o campeão de 2026 se aproxima.

A edição do Diario da Copa desta quarta-feira (8) analisa a virada da Argentina comandada por Lionel Messi, a vitória da Espanha sobre Portugal e a classificação da Suíça nos pênaltis diante da Colômbia, além das provocações da Bélgica contra Trump.

O programa também projeta os confrontos das quartas de final e debate quais seleções chegam à reta final do torneio como favoritas para levantar o troféu no dia 19 de julho.

O quadro "Cara da Copa" é outro destaque da edição, com foco na disputa pela Chuteira de Ouro entre os artilheiros Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Harry Kane.

Como acompanhar

Os episódios do Diario da Copa vão ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 10h, no canal do Diario de Pernambuco no YouTube, trazendo análises táticas, a cobertura dos bastidores e o balanço dos resultados da Copa do Mundo de 2026.