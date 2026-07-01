Brasil x Noruega nas oitavas, aviso de Haaland e França embalada | Diario da Copa #8

Seleção Brasileira tenta quebrar retrospectos negativos no mata-mata; programa desta quarta-feira (1/7) também analisa a perseguição de Mbappé ao recorde de Messi

Brasil x Noruega nas oitavas, aviso de Haaland e França embalada Diario da Copa (Fotos: PAUL ELLIS / AFP | Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira avançou contra o Japão e já tem adversária definida nas oitavas de final da Copa do Mundo: a Noruega.

O Brasil de Carlo Ancelotti entra em campo visando quebrar dois tabus. O primeiro é o de nunca ter vencido os noruegueses na história: em quatro partidas, foram dois empates e duas derrotas para a Amarelinha. O segundo é a marca de não superar uma seleção europeia em mata-matas de Mundiais desde 2002, quando bateu a Alemanha na final.

No episódio do videocast Diario da Copa desta quarta-feira (1/7), a bancada analisa o confronto com foco em Erling Haaland, um dos artilheiros do torneio até aqui.

O programa também debate as vitórias de França e México, os momentos que ganharam as redes sociais e a corrida pelo posto de craque do Mundial. Pela França, Mbappé voltou a marcar na vitória sobre a Suécia e colou em Messi na disputa pela artilharia histórica das Copas.

Como acompanhar

Os episódios do Diario da Copa vão ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 10h, trazendo análises táticas, a cobertura dos bastidores e o balanço dos resultados da Copa do Mundo de 2026 no YouTube do Diario de Pernambuco.