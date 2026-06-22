Análise do Brasil pós-Haiti, Neymar contra a Escócia e os gols da rodada | Diario da Copa #5
Tudo sobre o Brasil na Copa do Mundo: a vitória sobre o Haiti, o protagonismo de Vini Jr, as chances de Neymar ser titular contra a Escócia e o resumo completo das zebras e goleadas que marcaram a rodada do Mundial
Publicado: 22/06/2026 às 08:41
Análise do Brasil pós-Haiti, Neymar contra a Escócia e as goleadas da rodada. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O episódio 5 do Diario da Copa debate, a partir das 10h00 desta segunda-feira (22), a vitória do Brasil sobre o Haiti, com destaque para as atuações de Vinícius Júnior e Matheus Cunha.
A Seleção Brasileira volta aos gramados na quarta-feira (24) para enfrentar a Escócia pela última partida da fase de grupos. Em pauta também estará a lesão de Raphinha e o retorno de Neymar.
Além da Amarelinha, a mesa também debate os outros resultados da Copa, como a 'estreia' da Espanha, o histórico empate de Cabo Verde e a classificação da Alemanha.
A segunda promete fortes emoções com jogos de Argentina x Áustria, França x Iraque e Senegal x Noruega, que também serão destaque da conversa no videocast. Confira abaixo:
Como acompanhar
Os episódios do Diario da Copa vão ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 10h, trazendo análises táticas, a cobertura dos bastidores e o balanço dos resultados da Copa do Mundo de 2026.