Semifinais da Copa do Mundo: Argentina x Inglaterra e França x Espanha | Diario da Copa #13
Com quatro campeões mundiais na disputa, programa avalia as chances de Argentina, Inglaterra, França e Espanha na reta final do torneio.
Publicado: 13/07/2026 às 08:41
Semifinais da Copa do Mundo: Argentina x Inglaterra e França x Espanha decidem vagas na final. (Fotos: ODD ANDERSEN / AFP - ETIENNE LAURENT / AFP - CHANDAN KHANNA / AFP - FIFA/Divulgação)
As semifinais da Copa do Mundo de 2026 estão definidas e reúnem quatro seleções campeãs mundiais. De um lado, Argentina e Inglaterra reeditam um dos confrontos de maior rivalidade histórica no futebol. Do outro lado, França e Espanha medem forças em um clássico europeu para definir quem avança à grande final, marcada para o próximo domingo, 19 de julho.
O episódio do Diario da Copa desta segunda-feira (13) analisa os cenários das semifinais e as chances de cada equipe na busca pela taça. O programa também debate as recentes polêmicas de arbitragem envolvendo o VAR nas quartas de final e detalha a corrida pela artilharia do torneio.
Assista ao episódio completo no player abaixo ou acesse o canal no YouTube.
Como acompanhar
O Diario da Copa vai ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras, às 10h00. O público pode assistir aos episódios através do canal oficial do Diario de Pernambuco no YouTube.