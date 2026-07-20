Espanha vence Argentina na prorrogação e garante o título da Copa do Mundo de 2026 | Diario da Copa #16

Com gol no segundo tempo da prorrogação, Espanha garante o bicampeonato. Programa faz balanço da decisão e projeta o futuro das seleções.

Espanha vence Argentina na prorrogação e garante o título da Copa do Mundo de 2026. (Fotos: PAUL ELLIS / AFP | FRANCK FIFE / AFP)

A Espanha venceu a Argentina e se sagrou bicampeã do mundo nesse domingo (19). Com contornos dramáticos e gol apenas no segundo tempo da prorrogação, La Roja conquistou o título da Copa do Mundo de 2026 em uma final de amplo domínio espanhol.

O videocast Diario da Copa desta segunda-feira (20) analisa o jogo a partir das 10h, debatendo o futuro de Lionel Messi e da seleção argentina, além de projetar os próximos anos da nova geração de ouro da Espanha.

Na pauta de encerramento da cobertura do Mundial, a bancada também discute as polêmicas das premiações individuais, a repercussão da final nas redes sociais e os primeiros cenários para a Copa do Mundo de 2030.

COMO ACOMPANHAR

Com o encerramento da Copa do Mundo, o Diario de Pernambuco estreia um novo podcast diário focado no futebol local e nacional. O programa tem lançamento marcado para a próxima segunda-feira (27).