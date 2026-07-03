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Brasil x Noruega: como parar Haaland e quem substitui Paquetá | Diario da Copa #9

Bancada projeta o duelo decisivo de domingo (5), analisa o desafio da defesa para segurar Haaland e debate as opções de Carlo Ancelotti para o meio-campo

Igor Fonseca

Publicado: 03/07/2026 às 09:11

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Tudo sobre Brasil x Noruega: como parar Haaland e quem joga no lugar de Paquetá? | Diario da Copa #9. /Fotos: STACY REVERE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP | PAUL ELLIS / AFP

Tudo sobre Brasil x Noruega: como parar Haaland e quem joga no lugar de Paquetá? | Diario da Copa #9. (Fotos: STACY REVERE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP | PAUL ELLIS / AFP)

A Seleção Brasileira enfrenta a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília).

A torcida brasileira está em alerta com a eficiência de Erling Haaland pela seleção norueguesa: o atacante soma 60 gols e sete assistências em 53 jogos.

No Diario da Copa desta sexta-feira (3), que começa às 10h, a bancada analisa o nível de dificuldade do confronto e traz outros pontos de atenção para o técnico Carlo Ancelotti na partida.

Em pauta também estarão as classificações suadas de Bélgica, Inglaterra e Portugal, além do avanço da Espanha e dos Estados Unidos para o mata-mata do Mundial.

Como acompanhar o Diario da Copa

Os episódios do Diario da Copa vão ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 10h, no YouTube do Diario de Pernambuco, trazendo a cobertura dos bastidores e o balanço dos resultados do Mundial.

Brasil x Noruega , Copa de 2026 , Haaland
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