Brasil x Noruega: como parar Haaland e quem substitui Paquetá | Diario da Copa #9
Bancada projeta o duelo decisivo de domingo (5), analisa o desafio da defesa para segurar Haaland e debate as opções de Carlo Ancelotti para o meio-campo
Publicado: 03/07/2026 às 09:11
Tudo sobre Brasil x Noruega: como parar Haaland e quem joga no lugar de Paquetá? | Diario da Copa #9. (Fotos: STACY REVERE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP | PAUL ELLIS / AFP)
A Seleção Brasileira enfrenta a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo (5), às 17h (horário de Brasília).
A torcida brasileira está em alerta com a eficiência de Erling Haaland pela seleção norueguesa: o atacante soma 60 gols e sete assistências em 53 jogos.
No Diario da Copa desta sexta-feira (3), que começa às 10h, a bancada analisa o nível de dificuldade do confronto e traz outros pontos de atenção para o técnico Carlo Ancelotti na partida.
Em pauta também estarão as classificações suadas de Bélgica, Inglaterra e Portugal, além do avanço da Espanha e dos Estados Unidos para o mata-mata do Mundial.
Como acompanhar o Diario da Copa
Os episódios do Diario da Copa vão ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 10h, no YouTube do Diario de Pernambuco, trazendo a cobertura dos bastidores e o balanço dos resultados do Mundial.