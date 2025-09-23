Cinco localidades do Sertão ficam sem água nesta quarta (24) devido a serviço da Compesa

No Sertão, as cidades de Serra Talhada, Floresta, Calumbi, e os distritos de Canaã, em Triunfo, e Carqueja, em Floresta, ficarão sem água nesta quarta (24), em função de uma manutenção no Sistema Adutor do Pajeú

Três cidades e dois distritos serão afetados pela suspensão do abastecimento (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Três cidades e dois distritos do Sertão ficarão sem água na manhã desta quarta (14), em função de uma manutenção no Sistema Adutor do Pajeú, da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). O abastecimento hídrico será suspenso das 8h30 até às 12h30, afetando os municípios de Serra Talhada, Floresta, e Calumbi, e os distritos de Canaã, em Triunfo, e Carqueja, em Floresta.



De acordo com a Compesa, o retorno da água nas localidades será gradual, e deve ter estabelecido logo após o fim do serviço. A paralisação acontecerá para a instalação de geradores nas estações elevatórias (bombeamento) da primeira etapa do Sistema Adutor Pajeú, para que mesmo em casos de queda de energia, o fluxo de abastecimento seja mantido.

“Com a instalação dos geradores, mesmo em caso de quedas de energia, as bombas continuam em funcionamento, assegurando o volume de água bombeado e evitando a redução da pressão nas adutoras, reservatórios e redes de distribuição. Os equipamentos entram em operação de forma automática quando há falha na rede elétrica, o que também reduz riscos de picos de pressão e de danos às estruturas da Companhia”, divulgou.

Projeto

Além do Sistema Adutor do Pajeú, outras unidades também receberão os geradores, como o sistema Botafogo, responsável pelo atendimento aos municípios de Abreu e Lima, Paulista, Olinda e Igarassu, na Região Metropolitana do Recife; e a Estação de Tratamento de Água Salgado, em Caruaru, no Agreste. Segundo as informações da Compesa, o investimento é de R$ 3,3 milhões.

O gerente de Gestão Energética da Compesa, Milton Tavares, explica que a operação ininterrupta das bombas é fundamental para manter os níveis dos reservatórios e garantir o cumprimento do calendário de abastecimento, minimizando transtornos à população.

“A iniciativa de instalar geradores de emergência é um investimento na segurança e na qualidade do serviço de fornecimento de água à população. Ela reforça o compromisso da Companhia com a confiabilidade do abastecimento e oferece mais tranquilidade para os clientes, independentemente das condições da rede elétrica”.

