Trecho da BR-101 em Igarassu é interditado após caminhão pegar fogo

A PRF fez uma interdição total no km 38 da BR-101 na tarde desta segunda-feura (15)

Caminhão pega fogo na BR-101, em Igarassu (Foto: Reprodução)



Um caminhão pegou fogo no km 38 da BR-101, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, na tarde desta segunda-feira (15). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) precisou bloquear o trânsito no sentido Recife para evitar acidentes e facilitar a atuação do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a PRF, o fogo teve início devido a uma falha mecânica no veículo. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o caminhão completamente em chamas. Em outras, é possível ver o veículo já parcialmente destruído.

Até a publicação desta matéria, o fogo não havia sido completamente extinto pela corporação.