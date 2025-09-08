Motorista de ônibus e homem trocam socos após briga de trânsito em Igarassu

Motorista de ônibus e homem trocam socos em Igarassu (Foto: Reprodução)

Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento em que um motorista de ônibus da linha 1967 - TI Igarassu/Dantas Barreto troca socos com outro homem, identificado apenas como Roberto, na cidade de Igarassu, no Grande Recife. Segundo informações extraoficiais, a briga, que aconteceu na sexta-feira (5), teria iniciado após um desentendimento entre um motorista de ônibus, identificado como Iran Batista, de 37 anos, e Roberto.



Em entrevista a TV Guararapes, o motorista do coletivo afirmou que Roberto tinha estacionado o carro em um local proibido, com alerta ligado, e que ele alegava que o motorista do ônibus havia batido no carro após passar por uma rua apertada. Após o coletivo ultrapassar o veículo de passeio, Roberto seguiu o veículo, “fechando” o caminho do ônibus para tirar satisfações com Iran Batista.



Neste momento, o motorista desceu do coletivo para gravar o local onde teria acontecido a batida, que segundo ele, é o procedimento comum em casos como esses. Durante a gravação, segundo Iran Batista, Roberto tentou agredi-lo por diversas vezes, porém ele desviou dos golpes. No entanto, em um determinado momento, os dois começaram a trocar socos.



No vídeo, é possível ver uma mulher gritando o nome de Roberto, tentando acabar com a confusão, que foi contida posteriormente por populares. Iran, que levou um corte no supercílio, foi à Delegacia de Igarassu, e lá foi orientado a procurar a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).



Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso foi registrado, através da 08ª Delegacia Seccional de Paulista, como lesão corporal. Ainda segundo a PCPE, o outro homem envolvido no caso não foi identificado até o presente momento e que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos.



O Consórcio Conorte, empresa responsável pela linha de ônibus, lamentou profundamente o ocorrido e repudiou qualquer tipo de violência. Ainda segundo o consórcio, o caso foi apurado internamente com a máxima prioridade, e as medidas necessárias já foram tomadas em relação ao motorista, garantindo que os padrões de conduta sejam rigorosamente respeitados.



“A empresa valoriza um ambiente seguro e respeitoso para todos os passageiros e colaboradores e reafirma seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos”, finaliza a nota. A reportagem do Diario de Pernambuco procurou o Sindicato dos Rodoviários de Pernambuco par falar sobre o caso, mas não obteve resposta até a publicação da matéria.



