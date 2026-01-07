Seleção em Trindade: Prefeitura abre 234 vagas com salários de até R$ 4,8 mil; veja edital

Prefeitura de Trindade, no Sertão de Pernambuco. (Reprodução/Google Street View.)

A Prefeitura de Trindade, no Sertão de Pernambuco, lançou um edital de seleção simplificada (nº 001/2026) com 234 vagas imediatas e cadastro reserva para a rede municipal de ensino. O processo seletivo oferece oportunidades para os níveis fundamental, médio e superior. As oportunidades tem o objetivo de atender às demandas das escolas das zonas urbana e rural do município.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no período de 7 a 20 de janeiro de 2026, por meio de formulário eletrônico disponível no site oficial da prefeitura.

Remuneração e vagas

As remunerações variam de R$ 700,00 a R$ 4.867,77, conforme a função e a carga horária. Entre os cargos disponíveis estão professores da Educação Infantil, do Ensino Fundamental I e II, professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE), além de psicólogo, psicopedagogo, nutricionista, assistente social e fonoaudiólogo. Também há vagas para funções de apoio, como monitor de transporte escolar, merendeira, auxiliar de serviços gerais, vigilante, porteiro e bolsista para apoio escolar.

Canais de comunicação



Para demais dúvidas, a Secretaria de Educação municipal disponibiliza o e-mail ([email protected]) e o contato de WhatsApp (81)981697582.