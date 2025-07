Governador do DF convoca e depois cancela reunião sobre tarifaço de Trump, sem explicar motivo à vice-presidência

Faltando três dias para o tarifaço começar a valer, governo ainda não tem solução (Fotos: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Brendan Smialowski/AFP)

A reunião extraordinária de governadores, que discutiria os impactos da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, foi cancelada pelo próprio idealizador do encontro, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Uma nova data ainda não foi anunciada.

O encontro estava marcado para esta quarta-feira (30) no Palácio do Jaburu, em Brasília, com presença confirmada do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB).

Segundo informações do gabinete da vice-presidência, gerido por Pedro Guerra, foi o próprio Ibaneis quem convocou a reunião e também quem comunicou o cancelamento diretamente à vice-presidência da República, sem apresentar qualquer justificativa formal.

Ainda de acordo com o gabinete de Guerra, a falta de confirmações e adesão por parte dos governadores teria sido motivada pela convocação de última hora.

Um ofício com a informação sobre o cancelamento foi encaminhado aos governadores dos estados. O documento não foi divulgado publicamente.

A assessoria do Governo de Pernambuco confirmou que a vice-governadora Priscila Krause (PSD) participaria da agenda.



Estados unificados

O objetivo da reunião era articular uma reação institucional dos estados à medida anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump, que estabeleceu uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros.

A medida, conhecida como “tarifaço”, está prevista para entrar em vigor no dia 1º de agosto e já mobiliza autoridades brasileiras em diferentes frentes.

A proposta inicial da reunião incluía a formação de uma comitiva interestadual para buscar negociações diretamente com o governo dos Estados Unidos.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

A sobretaxa imposta pelo governo Trump, anunciada em carta endereçada ao presidente Lula no início de julho, provocou reação imediata do setor produtivo e de governadores, preocupados com o impacto da medida que já afetam as economias locais.

Estados mais dependentes da exportação de produtos agrícolas e industriais já articulavam medidas emergenciais. Em Pernambuco, segundo informações apuradas pelo Diario, a governadora Raquel Lyra (PSD) prevê deve implantar um pacote de medidas que incluem abertura de linha de crédito, compra de parte da produção de frutas para uso na merenda das escolas públicas e uso do etanol para abastecer a frota estadual.