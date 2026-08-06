Forças armadas de Israel dizem que dois soldados morreram no Líbano e lançam ataque em reposta

Escalada ocorre no momento em que negociadores para discutir a implementação do acordo assinado em junho, que determina a saída das forças israelenses

Israel relatou suas primeiras baixas militares no sul do Líbano em mais de um mês, após realizar novos ataques ( AFP)

As forças de Israel informaram nesta quinta-feira (6) que dois soldados morreram no sul do Líbano. Foram as primeiras baixas desde junho, quando entrou em vigor o frágil cessar-fogo com o Hezbollah. Outros quatro militares israelenses ficaram feridos.

Em resposta ao que descreveram como uma violação da trégua, as forças de Israel lançaram ataques contra a região e ordenaram a evacuação da cidade de Al-Mansouri.

A escalada ocorre no momento em que negociadores libaneses e israelenses se reúnem em Roma para discutir a implementação do acordo assinado em junho, segundo o qual as forças israelenses devem se retirar do sul do Líbano, em troca do desarmamento do Hezbollah.