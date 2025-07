Sport: Imprensa paraguaia aponta acerto de Fabricio Domínguez com o Cerro Porteño

Fabricio Domínguez, volante do Sport (Rafael Vieira/FPF)

O volante uruguaio Fabrício Domínguez está próximo de deixar o Sport, segundo informações da imprensa paraguaia. Os jornais ABC e Última Hora divulgaram que o jogador de 27 anos será o novo reforço do Cerro Porteño e deve desembarcar nos próximos dias para oficializar sua chegada ao clube de Assunção.

Caso se concretize, ele será a quinta contratação do Cerro no mercado de transferências. Para o Sport, representa mais uma baixa no setor de meio-campo, que já havia descartado dos planos o volante Du Queiroz e o meia Titi Ortiz.

No entanto, o Sport ainda não confirmou uma negociação pelo jogador, e o camisa 8 segue treinando com o elenco leonino, em preparação para a partida decisiva contra o Ceará, marcada para a quarta-feira (9), às 21h30, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro.

A temporada de 2025 tem sido de altos e baixos para o uruguaio, que soma 21 partidas e dois gols marcados pelo Leão da Ilha. No entanto, ele perdeu espaço ao longo da campanha rubro-negra na Série A, onde o time ocupa a lanterna da competição, com apenas três pontos somados. A última vez que Domínguez entrou em campo foi no dia 16 de abril, na derrota para o Red Bull Bragantino, na Ilha do Retiro.



Em 2024, Fabricio Domínguez foi peça importante na conquista do acesso do Sport à elite do futebol brasileiro. Foram 53 jogos disputados, dez gols marcados e quatro assistências distribuídas na última temporada. O bom desempenho levou o clube a investir na permanência do jogador. No fim de 2024, o Sport comprou 60% dos direitos econômicos do uruguaio por US$ 750 mil — valor que, na cotação da época, girava em torno de R$ 4,5 milhões. Com isso, o vínculo contratual foi estendido até 2027.