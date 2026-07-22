Shakira compartilha cliques dos bastidores da final da Copa do Mundo

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Responsável por ser um dos grandes atos da final da Copa do Mundo 2026, a cantora Shakira compartilhou nas redes sociais registros dos bastidores do evento. A colombiana “meia brasileira” mostrou momentos depois da apresentação.

Entre os nomes que apareceram ao lado da artista estavam Beyoncé, Jay-Z, o grupo BTS, Tom Cruise, o ex-jogador David Beckham, Anya Taylor-Joy e Kevin Hart, além de uma selfie com as crianças do grupo Triplets Ghetto Kids, da Uganda.