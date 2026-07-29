Reynaldo Gianecchini muda visual para novo trabalho: "Ficou do jeito que pensei"

O ator abandonou os fios grisalhos e adotou um tom castanho para viver um personagem em seu próximo filme

Novo visual de Reynaldo Gianecchini (Reprodução/Redes sociais)

Considerado um dos maiores galãs da televisão brasileira, Reynaldo Gianecchini surpreendeu seus seguidores ao aparecer com um novo visual. O ator abandonou os fios grisalhos e adotou um tom castanho para viver um personagem em seu próximo filme.

Nas redes sociais, Gianecchini explicou que a transformação faz parte da preparação para o longa, mas preferiu manter detalhes da produção em sigilo. “Vou começar um filme, não posso dar muito spoiler porque depois vocês vão ver… Temos que mudar, ser bastante radical e tirar esse brancão, que é muito legal também, mas agora é hora de mudar tudo”, afirmou.