° / °
Blog Giro
FAMOSOS

Reynaldo Gianecchini muda visual para novo trabalho: "Ficou do jeito que pensei"

O ator abandonou os fios grisalhos e adotou um tom castanho para viver um personagem em seu próximo filme

Giro Blog

Publicado: 29/07/2026 às 07:31

Seguir no Google News Seguir

Novo visual de Reynaldo Gianecchini /Reprodução/Redes sociais

Novo visual de Reynaldo Gianecchini (Reprodução/Redes sociais)

Considerado um dos maiores galãs da televisão brasileira, Reynaldo Gianecchini surpreendeu seus seguidores ao aparecer com um novo visual. O ator abandonou os fios grisalhos e adotou um tom castanho para viver um personagem em seu próximo filme.

Nas redes sociais, Gianecchini explicou que a transformação faz parte da preparação para o longa, mas preferiu manter detalhes da produção em sigilo. “Vou começar um filme, não posso dar muito spoiler porque depois vocês vão ver… Temos que mudar, ser bastante radical e tirar esse brancão, que é muito legal também, mas agora é hora de mudar tudo”, afirmou.

Gianecchini , novo visual , Reynaldo Gianecchini
Mais de Blog Giro
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP