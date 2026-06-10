Recife recebe evento que une Copa do Mundo e São João nesta sexta (12)

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A Rua do Frevo, no Recife, será palco de uma programação especial nesta sexta-feira (12), unindo duas paixões dos pernambucanos: o São João e a Copa do Mundo. A ação, promovida pelo Recentro em parceria com o Paço do Frevo e as secretarias de Esportes, Turismo e Lazer, acontece das 11h às 17h.

A programação contará com apresentações culturais, incluindo um arrastão comandado por Josy Caxiado, que vai misturar frevo e forró em clima de Copa do Mundo. O público também poderá acompanhar o show do sanfoneiro Luizinho Serra, dentro do projeto Hora do Frevo, realizado em frente ao Paço do Frevo.

Entre as atividades previstas estão um gramadão para partidas de futebol, espaço para troca de figurinhas, venda do álbum oficial da Copa do Mundo 2026, brinquedos infláveis e uma feira temática com produtos ligados ao universo esportivo. A proposta é estimular a convivência e a ocupação dos espaços públicos por meio do esporte e da cultura.