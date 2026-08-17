Rafa Justus celebra participação de Ticiane Pinheiro na Dança dos Famosos: "Vai brilhar"

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Rafa Justus usou as redes sociais para comemorar a participação da mãe, Ticiane Pinheiro, na nova temporada da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. “Minha mãe estará na Dança dos Famosos! Vai brilhar”, escreveu.

Ticiane foi a primeira participante confirmada na nova temporada da competição, que tem estreia prevista para domingo (16). A apresentadora fará sua estreia no quadro e terá o desafio de aprender diferentes ritmos e se apresentar ao vivo.

Nas redes sociais, Ticiane também celebrou a novidade e revelou estar animada com a experiência. “Quem disse que eu não sei bailar? Chegou a hora de descobrir! Tô muito feliz em fazer parte da nova temporada do Dança dos Famosos!”, declarou.