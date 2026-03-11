Projeto de brasileira na Nova Zelândia transforma cartas de crianças em animações

No projeto que mistura audiovisual, geografia e o olhar das crianças, a multiartista Gisela de Castro explora paisagens, histórias e curiosidades do país por meio de um mapa interativo digital

Uma ideia surgida durante o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro ganhou dimensão internacional e agora é desenvolvida na Nova Zelândia. No projeto que mistura audiovisual, geografia e o olhar das crianças, a multiartista Gisela de Castro explora paisagens, histórias e curiosidades do país por meio de um mapa interativo digital.

Atualmente doutoranda na Universidade de Waikato, a brasileira lançou a plataforma “Um voo sobre Aotearoa Nova Zelândia (AFOA.NZ)”, que reúne 22 animações baseadas em cartas escritas por crianças sobre clima, território e futuro. Para construir o material, a pesquisadora entrou em contato com cerca de 2.500 escolas e selecionou 70 cartas representando 15 das 16 regiões do país.

A transformação das cartas em animações contou com uma equipe internacional formada por brasileiros, neozelandeses e canadenses, incluindo animadores, músicos, editor, consultora de tecnologia, artesão e web designer. As histórias digitais combinam texto, ilustração, narração e trilha sonora, incentivando as crianças a enxergarem leitura e escrita como formas de expressão criativa.

Segundo Gisela, a proposta é dar protagonismo às crianças na construção das narrativas sobre o território. O projeto funciona como um “mapa afetivo” da Nova Zelândia e é guiado pelo mascote tara iti, a andorinha-fada considerada uma das aves mais ameaçadas do país, reforçando também a reflexão sobre meio ambiente e futuro.