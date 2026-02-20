Paula Losada, colunista da Giro, será homenageada no Prêmio Tacaruna Mulher

Paula Losada (Giro Blog)

A solenidade de entrega do Prêmio Tacaruna Mulher 2026 será realizada no UCI Kinoplex do Shopping Tacaruna, no próximo dia 3 de março, a partir das 19h, em evento exclusivo para convidados. Entre as homenageadas estão Paula Losada, colunista da Giro, vencedora na categoria Comunicação; Virgínia Sgotti, na categoria Política, Economia e Negócios; e a desembargadora Andrea Brito, na categoria Atividades Jurídicas.