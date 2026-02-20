° / °
Blog Giro

Paula Losada, colunista da Giro, será homenageada no Prêmio Tacaruna Mulher

A solenidade de entrega do Prêmio Tacaruna Mulher 2026 será realizada no UCI Kinoplex do Shopping Tacaruna

GIRO BLOG

Publicado: 20/02/2026 às 08:45

Seguir no Google News Seguir

Paula Losada/Giro Blog

Paula Losada (Giro Blog)

A solenidade de entrega do Prêmio Tacaruna Mulher 2026 será realizada no UCI Kinoplex do Shopping Tacaruna, no próximo dia 3 de março, a partir das 19h, em evento exclusivo para convidados. Entre as homenageadas estão Paula Losada, colunista da Giro, vencedora na categoria Comunicação; Virgínia Sgotti, na categoria Política, Economia e Negócios; e a desembargadora Andrea Brito, na categoria Atividades Jurídicas.

Giro
Mais de Blog Giro
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP