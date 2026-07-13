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Orquestra Criança Cidadã celebra 20 anos com convidado internacional

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Publicado: 13/07/2026 às 07:38

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O violoncelista eslovaco Ján Bogdan será um dos convidados do concerto que celebra os 20 anos da Orquestra Criança Cidadã, nos dias 24 e 25 de julho, no Teatro de Santa Isabel. Exclusivo para convidados, o evento reunirá alunos das três orquestras do projeto e ex-integrantes que hoje atuam em orquestras da Europa, marcando as duas décadas de uma das principais iniciativas de inclusão social por meio da música no Brasil. ShowsBrasil

 

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