Orquestra Criança Cidadã celebra 20 anos com convidado internacional

( )

O violoncelista eslovaco Ján Bogdan será um dos convidados do concerto que celebra os 20 anos da Orquestra Criança Cidadã, nos dias 24 e 25 de julho, no Teatro de Santa Isabel. Exclusivo para convidados, o evento reunirá alunos das três orquestras do projeto e ex-integrantes que hoje atuam em orquestras da Europa, marcando as duas décadas de uma das principais iniciativas de inclusão social por meio da música no Brasil. ShowsBrasil