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Orquestra Criança Cidadã celebra 20 anos com convidado internacional
Publicado: 13/07/2026 às 07:38
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O violoncelista eslovaco Ján Bogdan será um dos convidados do concerto que celebra os 20 anos da Orquestra Criança Cidadã, nos dias 24 e 25 de julho, no Teatro de Santa Isabel. Exclusivo para convidados, o evento reunirá alunos das três orquestras do projeto e ex-integrantes que hoje atuam em orquestras da Europa, marcando as duas décadas de uma das principais iniciativas de inclusão social por meio da música no Brasil. ShowsBrasil
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