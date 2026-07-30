O Mar que nos Habita leva poesia e música ao Teatro de Santa Isabel

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A Performance Literária O Mar que nos Habita integra a programação do Festival Recifense A Letra e a Voz e será apresentada neste sábado (1º), às 19h, no Salão Nobre do Teatro de Santa Isabel. O espetáculo reúne poesia, música e performance em uma leitura dinamizada que aproxima autores do Brasil, da África e de Portugal.

Com curadoria do poeta Plínio Pacheco Oliveira, a montagem conta com Fabiana Pirro, Nínive Caldas, Júnior Sampaio, Gheuza e Mayra Waquim, além da participação do músico Márcio Oliveira. A entrada é gratuita, com ingressos distribuídos uma hora antes da apresentação, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível para o Banco de Alimentos do Recife, sujeito à lotação.