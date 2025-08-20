Música, cinema e teatro marcam os 110 anos do Cineteatro do Parque

O Cineteatro do Parque completará, no próximo domingo, 110 anos de história. Para celebrar a data, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, preparou uma programação plural, contemplando do audiovisual ao circo.

O festival retornará ao formato presencial no Teatro do Parque, de 23 a 26 de novembro (Foto: Felipe Maior/Divulgação)

O Cineteatro do Parque completará, no próximo domingo, 110 anos de história. Para celebrar a data, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, preparou uma programação plural, contemplando do audiovisual ao circo.