° / °

Blogs
GIRO BLOG

Música, cinema e teatro marcam os 110 anos do Cineteatro do Parque

O Cineteatro do Parque completará, no próximo domingo, 110 anos de história. Para celebrar a data, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, preparou uma programação plural, contemplando do audiovisual ao circo.

Giro Blog

Publicado: 20/08/2025 às 11:25

Seguir no Google News Seguir

O festival retornará ao formato presencial no Teatro do Parque, de 23 a 26 de novembro/Foto: Felipe Maior/Divulgação

O festival retornará ao formato presencial no Teatro do Parque, de 23 a 26 de novembro (Foto: Felipe Maior/Divulgação)

O Cineteatro do Parque completará, no próximo domingo, 110 anos de história. Para celebrar a data, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, preparou uma programação plural, contemplando do audiovisual ao circo.

 

teatro do parque
Mais de Blogs

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP