Maria Mátos, Monja Coen e Chico Salgado participam de evento sobre qualidade de vida, no Recife

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O RioMar Recife realiza, entre os dias 15 e 20 de agosto, a Semana RioMar de Bem com a Vida, com uma programação dedicada ao bem-estar, autocuidado e qualidade de vida. Entre os convidados confirmados estão a Monja Coen, o preparador físico Chico Salgado e a nutricionista esportiva Maria Mátos, que comandarão palestras no Teatro RioMar Recife.

No dia 17 de agosto, às 19h, Monja Coen apresenta a palestra “Mente Próspera: A Vida é Aqui e Agora”, abordando temas como autoconhecimento, equilíbrio e propósito. Já no dia 20, também às 19h, Chico Salgado e Maria Mátos conduzem um bate-papo sobre desempenho físico, com o tema “Como aumentar sua performance nos treinos e corridas?”. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 20.