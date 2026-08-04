Gilberto Gil passa por susto ao ficar preso em elevador no Rio de Janeiro

O artista foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros

Gilbeto Gil com o Corpo de Bombeiros (Reprodução/Redes sociais)

Aos 84 anos, Gilberto Gil passou por um susto ao ficar preso em um elevador, no Rio de Janeiro. O episódio foi compartilhado pela equipe do cantor nas redes sociais, que tranquilizou os fãs ao informar que tudo terminou bem.

No post, a equipe agradeceu a atuação do Corpo de Bombeiros, responsável pelo resgate. “Já tá tudo certo e agradecemos aos profissionais do Corpo de Bombeiros pela agilidade e cuidado durante toda a ocorrência”, diz a nota.

Antes do incidente, Gil havia participado da comemoração pelos 90 anos de Lucinha Araújo, mãe de Cazuza e viúva do produtor musical João Araújo.