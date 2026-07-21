Filho de Preta Gil se emociona ao lembrar um ano da morte da mãe: "Te amo sempre"

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Francisco Gil emocionou os seguidores na manhã desta segunda-feira (20) ao homenagear a mãe, Preta Gil, um ano após sua morte em decorrência de complicações de um câncer. No relato, o primogênito falou sobre o luto e a saudade da artista.

Na publicação, Francisco contou que mantém a memória da mãe presente em casa por meio de fotografias, quadros, objetos e imagens de santos que pertenciam a ela. Ele também revelou que a filha, Sol de Maria, costuma falar sobre a avó com frequência.

O cantor afirmou que ainda sente a presença de Preta no dia a dia e que encontra conforto nas lembranças. Segundo ele, os sonhos, o perfume e a risada da mãe continuam vivos em sua memória, trazendo força nos momentos mais difíceis.