Exposição de bonecos gigantes vai percorrer cidades de Pernambuco

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A 2ª edição da Exposição Itinerante – Bonecos Gigantes percorrerá, entre agosto e setembro, as cidades de Santa Cruz do Capibaribe, Buenos Aires e Caruaru. Idealizada pelo artista plástico e mestre bonequeiro André Vasconcelos, a mostra gratuita reúne 15 bonecos gigantes inspirados em manifestações culturais pernambucanas e personalidades da música brasileira.

Discípulo do mestre Sílvio Botelho, André apresenta obras que homenageiam figuras do Cavalo-Marinho, os Papangus de Bezerros, os Caretas de Triunfo, a La Ursa e personagens do Carnaval de Olinda, além da coleção “Gigantes da Música Popular Brasileira”.

A abertura em cada cidade contará com uma roda de conversa entre André Vasconcelos e Sílvio Botelho, mediada pelo jornalista Leokárcio Cavalcanti, abordando a história e os bastidores da tradição dos bonecos gigantes.