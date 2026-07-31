EXCLUSIVO! Luiz Fernando Guimarães traz Baixa Sociedade para Olinda

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Celebrando 50 anos de carreira, Luiz Fernando Guimarães apresenta a comédia Baixa Sociedade no dia 5 de setembro, em sessão única no Teatro Guararapes. O espetáculo reúne no elenco Debora Ozório, Paulo Mathias Jr. e Bruna Trindade, com texto de Juca de Oliveira.

Após temporada no Rio de Janeiro e circulação por outras capitais, a montagem chega ao Recife com uma história escrita na década de 1970, mas ainda atual ao satirizar a busca pela ascensão social e o chamado “jeitinho brasileiro”.