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EXCLUSIVO! Luiz Fernando Guimarães traz Baixa Sociedade para Olinda

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Publicado: 31/07/2026 às 06:47

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Celebrando 50 anos de carreira, Luiz Fernando Guimarães apresenta a comédia Baixa Sociedade no dia 5 de setembro, em sessão única no Teatro Guararapes. O espetáculo reúne no elenco Debora Ozório, Paulo Mathias Jr. e Bruna Trindade, com texto de Juca de Oliveira.

Após temporada no Rio de Janeiro e circulação por outras capitais, a montagem chega ao Recife com uma história escrita na década de 1970, mas ainda atual ao satirizar a busca pela ascensão social e o chamado “jeitinho brasileiro”.

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