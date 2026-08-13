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Circo Godot estreia temporada no Recife com espetáculo gratuito no Cais do Sertão

Apresentação acontece neste domingo (16), às 17h, no Museu Cais do Sertão, com entrada gratuita e classificação livre

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Publicado: 13/08/2026 às 07:12

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A Companhia Circo Godot de Teatro inicia, pelo Recife, uma nova temporada do espetáculo “Circo Godot”, que aborda, por meio da bufonaria e de técnicas circenses, as relações de poder entre opressor e oprimido. A apresentação acontece neste domingo (16), às 17h, no Museu Cais do Sertão, com entrada gratuita e classificação livre.

Protagonizado por Asaías Rodrigues e Charles de Lima, nos papéis dos bufões Gatropo e Tropino, o espetáculo tem texto e direção de Quiercles Santana. A montagem percorre 10 municípios pernambucanos, do Litoral ao Sertão, com apresentações acompanhadas de oficinas de formação e bate-papos sobre Cultura de Paz.

No Recife, a programação também inclui a oficina “Por Nada se Espera”, neste sábado (15), das 9h às 16h, no Museu Cais do Sertão. Voltada para pessoas a partir dos 15 anos, a atividade compartilha a pesquisa da companhia, baseada em teatro físico, habilidades circenses e formas animadas. As inscrições são gratuitas.

A temporada integra o projeto “Circo Godot, do Cais ao Sertão”, viabilizado pela Lei Rouanet e patrocinado pela UNINASSAU. Além do Recife, a trupe passa por Goiana, Glória do Goitá, Pesqueira, Caruaru, Afogados da Ingazeira, Buíque, Arcoverde, Triunfo e Serra Talhada.

cais do sertão , Circo , Recife
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