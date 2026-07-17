Brejo da Madre de Deus recebe exposição de Suzana Azevedo nesta sexta (17)

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A artista visual Suzana Azevedo abre, nesta sexta-feira (17), a exposição “Desvelando o Tempo”, na Casa de Câmara e Cadeia, em Brejo da Madre de Deus, no Agreste. A mostra reúne obras produzidas entre 2010 e 2025 e apresenta ao público 15 anos de pesquisa sobre matéria, memória e transformação.

A exposição destaca o L-Mais, suporte desenvolvido pela artista a partir da reutilização de resíduos da indústria papeleira. O material é produzido artesanalmente e preserva texturas, marcas e vestígios dos elementos que o compõem, tornando-se parte da própria linguagem das obras.

Com curadoria de Maria Eduarda Belém, a mostra reúne desenhos, pinturas, gravuras e experimentações que dialogam com o espaço histórico da Casa de Câmara e Cadeia. A visitação segue até o dia 31 de agosto, com entrada gratuita.