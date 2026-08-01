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Ao Giro, Mateus Solano fala sobre Recife e exalta a cena cultural de Pernambuco

Giro Blog

Publicado: 01/08/2026 às 08:20

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Mateus Solano, que está no Recife para apresentar o monólogo O Figurante, conversou com o Giro na tarde desta sexta-feira (31) e falou sobre sua relação com a cidade. Ele definiu a capital pernambucana como sinônimo de “alegria” e destacou a riqueza artística do estado. Solano afirmou ainda que está feliz por chegar ao Recife após mais de 250 apresentações da peça pelo Brasil e em Portugal. Praiase ilhas

Durante o bate-papo, o ator também comentou sobre a força de Pernambuco nas artes e disse que tem acompanhado o trabalho do cineasta Kleber Mendonça Filho, destacando a visibilidade que o diretor tem dado ao estado.

Ao final, ele aproveitou para “intimar” os seguidores do Giro a assistirem ao espetáculo, em cartaz no Teatro Luiz Mendonça até este domingo (2). 

Cultura , Mateus solano
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