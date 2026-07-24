23° Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz anuncia homenageados

( )

O 23º Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz será realizado entre 31 de julho e 8 de agosto, com programação distribuída por diversos espaços da cidade. Nesta edição, o evento homenageará, in memoriam, o poeta Tiago West e o escritor Raimundo Carrero, além da Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop de Pernambuco.

Com o tema “Narrativas para habitar o mundo: vozes que se encontram”, o festival celebrará diferentes gerações, estilos e expressões da literatura pernambucana, reunindo atividades voltadas à valorização da produção literária e de seus protagonistas.

Representante da Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop de Pernambuco, Fabidona destacou que a homenagem reconhece o protagonismo das mulheres periféricas na literatura. Já os familiares de Tiago West e Raimundo Carrero afirmaram que a celebração reforça a importância do legado deixado pelos dois autores.

Realizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, o festival abre a programação dos eventos culturais públicos do segundo semestre dedicados às diversas manifestações artísticas da capital pernambucana.