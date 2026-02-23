Vereador Chico Kiko diz que Eduardo Moura terá que provar acusação de ameaça de morte

O parlamentar reitera que ele e a família é que foram atingidos moralmente por Moura

Vereador Chico Kiko (PSB) (Divulgação)

O vereador Chico Kiko (PSB) enviou nota afirmado que o também vereador Eduardo Moura (Novo) terá que provar a acusação de ameaça de morte, que revelou na tribuna Câmara do Recife, nesta segunda-feira (23). O parlamentar socialista reiterou que ele e sua família é que foram atingidos moralmente por Moura.

“Eu e minha família fomos publicamente ofendidos e atingidos por um gesto desmoralizante, desrespeitoso e debochado, durante os trabalhos no plenário da Câmara de vereadores. Já tomei todas as medidas cabíveis com várias imagens comprobatórias. Se realmente falei o que o citado vereador alega, cabe a ele apresentar as provas. Vou aguardar ser notificado para me posicionar”, diz a nota de Chico Kiko.