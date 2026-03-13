Teresa Leitão pede uma decisão sobre alianças: "Tem muito disse me disse"

Senadora Teresa Leitão (PT) (Crysli Viana/DP)

A senadora Teresa Leitão (PT) avaliou, nesta sexta-feira (13), que há necessidade de o PT e da própria Frente Popular antecipar a decisão sobre a chapa majoritária. A parlamentar defende o apoio a João Campos (PSB). Considera que “tem muito disse me disse”, a exemplo das articulações da ex-deputada Marília Arraes, que vai trocar o Solidariedade pelo PDT e aventa a possibilidade de se aliar à governadora Raquel Lyra (PSD). Além disso, Campos vem se articulando com o presidente estadual do PP, deputado Eduardo da Fonte, sobre uma vaga na majoritária.

“Eu acho que a gente tem que oficializar logo porque a está se vivendo um jogo muito ruim de disse me disse. Isso vai criando um caldo desagradável para toda a política. Se vê todo esse movimento independente de palanques, de várias lideranças, isso é muito ruim. Eu acho que adiantar uma posição ou agilizar os processos de negociação implica também de oficializar a posição verdadeira, oficial. Mas eu acho que o tempo está sendo bem trabalhado e bem administrado”, observou Teresa.

Sobre a conversa entre Marília Arraes e Raquel Lyra, a senadora petista não quis se envolver, porém comentou que acreditava na possibilidade de a ex-deputada permanecer na Frente Popular. “A gente não tem nada mais a ver com as com o comportamento de Marília. Marília não é mais do PT e tem liberdade de entrar num partido de sair de um partido de se posicionar. Eu tinha compreendido, na primeira conversa que tive com ela, que se manteria no nosso campo porque foi isso que ela me disse. Se as conjunturas ou as contingências estão levando ela a tomar outra posição, não somos nós que vamos resolver a vida dela”, falou a senadora.

Lula no Recife

Teresa Leitão disse que há possibilidade de o presidente Lula vir ao Recife, neste mês de março, para inaugurar o Hospital da Criança. A unidade está sendo construída numa parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura do Recife. A senadora aguarda confirmação dessa agenda administrativa.