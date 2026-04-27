Raquel Lyra vai anunciar, nesta segunda (27), o pagamento de R$ 3,5 bilhões referentes à outorga da Compesa

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (Fotos: Karol Rodrigues/DP)

A governadora Raquel Lyra (PSD) anunciará, nesta segunda-feira (27), o pagamento de R$ 3,531 bilhões correspondentes à primeira parcela da outorga do Bloco 2 RMR-Pajeú referente à outorga da concessão dos serviços da Compesa para implantação do abastecimento d’água e esgotamento sanitário em 150 municípios e o Distrito de Fernando de Noronha. O anúncio será feito na abertura do 9º Congresso Pernambucano de Municípios, no Recife.

Essa parcela representa 60% dos recursos que serão repassados. Os outros 40% serão pagos em outra etapa. A divisão é de acordo com a população de cada município. O Recife receberá a maior quantia, R$ R$ 120.912.745,63. Já Itacuruba terá direito a R$ 4.377.211,94.

Os 26 municípios sertanejos do Bloco 1 já receberam a primeira parcela, no valor total de R$ 720 milhões.

A concessão dos serviços da Compesa foi ganha por duas empresas, que terão de investir R$ 19,5 bilhões até 2035 para garantir a universalização do saneamento básico em Pernambuco. O Governo do Estado alegou que não tinha condições de empregar o valor total para realizar esse serviço em tempo hábil para atender ao Marco Regulatório do Saneamento Básico.