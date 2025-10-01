Prefeito de Quipapá agradece apoio de Raquel Lyra

Pité (Republicanos) foi recebido pela governadora Raquel Lyra (PSD) (Reprodução)

Um dos principais aliados do presidente da Assembleia Legislativa, o prefeito de Quipapá, Pité (Republicanos), foi recebido pela governadora Raquel Lyra (PSD), e saiu do Palácio do Campo das Princesas agradecendo o diálogo aberto e o apoio que seu município está recebendo. Ele publicou nas redes sociais, nesta quarta-feira (1), que Raquel garantiu investimentos para a sua cidade.

“Hoje foi um dia especial! Recebemos da governadora Raquel Lyra a confirmação de que novos investimentos estão chegando para Quipapá, ainda neste mês de outubro. Esse é um presente importante para nossa cidade, fruto do diálogo e da parceria entre Governo do Estado e gestão municipal”, escreveu Pité.

Na mesma mensagem, o prefeito colocou: “Estamos no Palácio, firmando esse compromisso que vai trazer mais desenvolvimento e melhorias para nosso povo. Obrigado, Governadora, pelo carinho e atenção com nossa Quipapá”.

Raquel Lyra também falou, mas manteve suspense sobre o que será anunciado para o município do Agreste. Disse que recebeu Pité para “poder levar já já notícia boa para Quipapá”. “O melhor presente que Quipapá poderia ter era esse cara como prefeito. Prefeito, você tem uma governadora para chamar de sua, para dizer que vamos chegar muito em breve, durante esse mês de outubro, para levar investimentos para a cidade, para garantir para seu povo tudo que você sonhou”, disse a governadora.

Pité era vice-prefeito de Quipapá e assumiu a Prefeitura, após o titular Alvinho Porto renunciar ao cargo, em 2023. Em 2024, Pité já não estava mais no Podemos e concorreu ao novo mandato pelo Republicanos, um dos partidos que Álvaro Porto escolheu para colocar seus candidatos a prefeito, depois de romper politicamente com a governadora Raquel Lyra.